Al Centro Direzionale arrivano i pinguini, il Christmas Village 2023 con gli igloo fino al 23 dicembre Al Centro Direzionale il Villaggio di Natale con gli igloo, giochi e mercatini dal 15 al 23 dicembre 2023.

Che ci fa un branco di pinguini al Centro Direzionale di Napoli? È arrivato il Christmas Village, il villaggio di Natale 2023 che sarà presente nell'area di piazza Salerno dello skyline da oggi, 15 dicembre, fino al 23 dicembre 2023. Nel villaggio ci saranno igloo, giochi per i bimbi e mercatini di Natale. L'allestimento della struttura è terminato ieri sera. Da oggi il villaggio sarà aperto per la gioia di grandi e piccini. All'interno dell'allestimento, quindi, ci saranno anche gli stand per la vendita degli articoli natalizi. Sono previsti nella IV Municipalità anche tanti altri eventi turistici e culturali, come la Rassegna Merry Christmas, in collaborazione con le associazioni.

I mercati di Natale nella zona della Ferrovia

Nella zona di Poggioreale ci saranno mercatini di Natale anche in altre aree dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, dalle ore 8 alle 22:

Porta Capuana

Piazza Garibaldi

Sono previsti 41 posteggi a piazza Garibaldi e 22 in piazza San Francesco, nella zona di Porta Capuana.

È ammessa l'esposizione e la vendita di:

presepi e articoli natalizi;

oggetti della tradizione napoletana;

artigianato artistico (ceramica, vetro, legno, rame, ferro battuto, cuoio, etc. );

prodotti dell'artigianato in genere;

antiquariato;

oggetti di collezione in genere frutto della produzione napoletana;

prodotti alimentari confezionati della tradizione enogastronomica d’eccellenza

È vietata la vendita di:

merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua etc.;

biglietti della lotteria, oroscopi;merci che risultassero offensive al pubblico decoro;

palloncini;

merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;

apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);

articoli casalinghi e utensili;

oggetti preziosi.