“Aiuto, mi ha rubato la borsa”: turista scippata in centro a Napoli, arrestato il ladro Il furto nella mattinata di ieri in piazza Municipio, nel cuore di Napoli. I carabinieri però hanno visto tutto e hanno bloccato il malvivente.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Stavano passeggiando in centro a Napoli, in piazza Municipio, godendosi qualche giorno di vacanza e relax: brutta disavventura per due turiste serbe in città, conclusasi per fortuna con un lieto fine; una delle due è stata scippata della borsa, ma i carabinieri sono riusciti a bloccare il ladro e a restituire alla turista la refurtiva.

Le due donne, intorno alle 13 di ieri, martedì 25 luglio, stavano passeggiando nella centralissima piazza napoletana quando una delle due, una 73enne, è stata avvicinata improvvisamente da un giovane, che le ha strappato con forza la borsa che portava a tracolla. La turista ha urlato e ha attirato l'attenzione dei carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile, che hanno visto la scena e si sono lanciati all'inseguimento del ladro: il malvivente è stato bloccato dopo pochi passi dai militari dell'Arma, che lo hanno arrestato. La borsa è invece stata restituita alla legittima proprietaria.

Sempre nella mattinata di ieri, ancora in centro a Napoli, una turista inglese è invece stata scippata del Rolex Oyster, del valore di oltre 8mila euro, che portava al polso. La donna, 82 anni, stava passeggiando in via Cesario Console, nella zona del Lungomare, quando è stata avvicinata da un uomo, che le ha strappato il prezioso orologio ed è fuggito via, insieme a un complice. I carabinieri sono ora sulle tracce dei due malviventi.