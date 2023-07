Turista inglese scippata del Rolex da 8mila euro sul Lungomare di Napoli: caccia ai banditi La donna stava passeggiando con il marito in via Cesario Console quando un malvivente le ha strappato il prezioso orologio dal polso ed è poi scappato con un complice.

A cura di Valerio Papadia

I turisti che affollano Napoli in questi caldi giorni di luglio tornano, purtroppo, nel mirino dei malviventi. Nella tarda mattinata di ieri, martedì 25 luglio, una turista inglese è stata scippata del prezioso Rolex che portava al polso: i carabinieri sono ora sulle tracce di due malviventi. Intorno a mezzogiorno la turista, una donna di 82 anni, stava passeggiando insieme al marito in via Cesario Console quando è stata avvicinato da uno sconosciuto, con il volto travisato da un casco o da un passamontagna, che le ha improvvisamente strappato l'orologio dal polso: si tratta di un Rolex Oyster del valore di 7mila sterline, oltre 8mila euro.

Dopo lo scippo, un passante ha tentato di fermare il malvivente, ma questi è rapidamente salito su uno scooter, dove lo attendeva un complice, e insieme si sono dileguati. La turista inglese si è così rivolta ai carabinieri della stazione di Chiaia per denunciare l'accaduto: i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per individuare i due malviventi e per recuperare il prezioso orologio e restituirlo alla donna. La turista, oltre a un comprensibile spavento, per fortuna non ha riportato ferite.