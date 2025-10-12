Ai vigili del fuoco di Napoli droni e mezzi per terremoti e indagini: visita del Procuratore Gratteri al Comando

Nuove attrezzature in dotazione ai vigili del fuoco di Napoli, che hanno ricevuto in dotazione nuovi mezzi Usar: droni, robot e altri strumenti da utilizzare per le operazioni di soccorso e di emergenza e in caso di calamità naturali, come i terremoti e le alluvioni e la ricerca di dispersi tra le macerie, in caso di crolli. I nuovi mezzi sono stati presentati nel corso di un incontro inter-istituzionale, che ha visto anche la presenza del Procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, oltre ai vertici nazionali dei Vigili del Fuoco, e delle massime autorità civili e militari. Nel corso della visita, è stata presentata anche la nuova Sala Operativa del Comando.

Sono stati presentati i nuovi mezzi che saranno impiegati negli scenari che vedono impegnata la Procura della Repubblica di Napoli, come è successo nell'ambito dell'inchiesta per il disastro del crollo della Funivia di Monte Faito, dove i vigili del fuoco sono stati impiegati sia nella fase delle operazioni di soccorso che in quella successiva delle indagini. I vigili del fuoco, infatti,

La visita è avvenuta nella giornata di venerdì 10 ottobre 2025. Il Procuratore Nicola Gratteri ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli, accolto dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Attilio Visconti, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, dal Direttore Regionale Vigili del Fuoco della Campania, Emanuele Franculli, e dal Comandante di Napoli, Giuseppe Paduano.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione al Comando. Erano presenti, inoltre, il Prefetto di Napoli Michele di Bari, il Comandante interregionale dell’Arma dei Carabinieri “Ogaden” di Napoli Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, il Comandante interregionale dell'Italia meridionale della Guardia di Finanza Generale di Corpo d'Armata Francesco Greco, il Comandante della Legione Carabinieri Campania Generale di Divisione Francesco Gargano e il Questore di Napoli, Maurizio Agricola.