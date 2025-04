video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Funivia Faito bloccata, caduta la seconda cabina a monte con 5 persone: “Una tragedia” Sono ancora bloccati nella cabina a monte 4 passeggeri della Funivia del Faito, dove oggi pomeriggio si è staccato un cavo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Caduta la seconda cabina della Funivia di Monte Faito, quella rimasta bloccata a monte, ad alta quota, dopo che un cavo è rimasto tranciato oggi pomeriggio. "Si temono vittime". Lo annuncia il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, che parla di "tragedia". La cabina sarebbe precipitata in un dirupo. A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbero 5 persone: 4 passeggeri e un operaio.

La cabina sarebbe crollata a seguito dell'incidente che si è verificato sull'impianto a fune nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 aprile 2025, attorno alle ore 15,00, come riportato da Fanpage.it. L'Eav in un primo momento aveva comunicato di non riuscire a contattarli. Mentre sono stati messi tutti in salvo i 12 passeggeri presenti nella cabina a valle, che sono stati imbragati e fatti calare con le funi, grazie al supporto dei tecnici intervenuti, sono scesi uno alla volta dalla cabina che è rimasta bloccata a bassa quota nei pressi della stazione a valle della funivia, a Castellammare di Stabia.

Prefetto e De Luca a Castellammare

Sulla vicenda della funivia del Monte Faito il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato il centro di coordinamento soccorsi. Sono stati attivati i mezzi dei vigili del fuoco, il 118, le forze di polizia, insieme ai volontari della protezione civile. Il prefetto si sta recando sul posto per seguire personalmente la situazione.

Purtroppo, il maltempo, con le forti raffiche di vento, rende difficili le operazioni di soccorso. Una densa coltre di nebbia, inoltre, rende la cabina non visibile. La stessa non è raggiungibile via radio. "I passeggeri della cabina a valle sono tutti scesi – ha affermato l'Eav in un comunicato – Al momento non si riesce ad avere un contatto con la cabina a monte".

Attorno alle 15,00 un cavo di trazione della Funivia di Monte Faito si è staccato, cadendo al suolo sui binari della sottostante Circumvesuviana. Il sistema automatico d'emergenza è entrato subito in funzione, bloccando l'impianto. I passeggeri che erano a bordo della cabina a valle sono stati fatti evacuare con l'ausilio delle funi, mentre restano bloccati quelli della cabina a monte. In totale sarebbero 16 passeggeri. La circolazione della Funivia e della Circumvesuviana, tratta Pioppaino-Castellammare, è stata sospesa, quest'ultima è esercita con le navette bus sostitutive.

Nappi (Lega): "Tragedia sfiorata, ora dimissioni"

Sulla vicenda interviene Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania:

"Solo grazie a un miracolo non si è verificata una strage sulla funivia del Faito: un cavo ha ceduto finendo su via Panoramica e 16 persone sono rimaste sospese per minuti interminabili all’interno delle vetture dell’impianto, prima di essere messe in salvo. Ci troviamo di fronte all’ennesimo capitolo del disastro senza fine targato Eav. Saranno i dovuti accertamenti a fare piena luce su questa vicenda, sulle cause che l’hanno innescata e su eventuali responsabili, ma ci chiediamo: viste le condizioni meteo proibitive e le forti raffiche di vento che da qualche giorno interessano l’area stabiese, il servizio non poteva essere sospeso prima che si sfiorasse la tragedia? Resta una certezza: i vertici Eav sono arrivati al capolinea, si dimettano in tronco prima che sia troppo tardi e si piangano vittime".