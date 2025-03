video suggerito

Agguato mortale a Fuorigrotta, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza Si analizzano le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Fondamentale anche la versione che potrebbe dare l'uomo rimasto ferito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fuorigrotta "blindata" questa mattina dopo l'agguato avvenuto nel piazzale Augusto Tecchio, a due passi dallo Stadio Diego Armando Maradona, attorno alle sei e quaranta. Il bilancio è pesante: un morto e un ferito, fortunatamente non in pericolo di vita. La vittima è Pasquale D'Anna, 34 anni. L'episodio ha riacceso la luce sulle faide criminali della zona ovest di Napoli: i carabinieri sono intervenuti per primi sul posto, poi il fascicolo è passato alla Polizia di Stato, che indaga in tutte le direzioni. Si lavora soprattutto per ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato.

Al vaglio soprattutto le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei numerosi esercizi commerciali in zona, che potrebbero aver ripreso qualche elemento utile alle indagini: nella zona dell'agguato, infatti, oltre alla presenza a poche centinaia di metri dello Stadio Diego Armando Maradona, c'è la stazione Campi Flegrei della Linea 2 della metropolitana, oltre a bar e altri negozi. Proprio davanti al bar è avvenuto l'agguato, mentre in strada c'erano diverse persone. Almeno quattro-cinque i colpi di pistola esplosi, sembrerebbe per mano di una sola persona che si sarebbe poi allontanata in sella ad uno scooter a tutta velocità. Nulla da fare per Pasquale D’Anna, portato in ospedale ma le cui ferite d'arma da fuoco erano tali che non gli hanno lasciato scampo. Il ferito, 40 anni, sembrerebbe non in pericolo di vita: fondamentale per le indagini sarà anche ascoltare la sua testimonianza, che potrebbe dare una svolta alle indagini, affidate alla Polizia di Stato dopo i primi interventi da parte dei carabinieri di questa mattina.