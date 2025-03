video suggerito

Agguato vicino ad un bar di Napoli: Pasquale D'Anna ucciso a colpi d'arma da fuoco, un ferito Agguato stamattina davanti ad un bar di Fuorigrotta a Napoli, dove ignoti hanno sparato diversi colpi d'arma da fuoco. Il bilancio è di una vittima, il 34enne Pasquale D'Anna, e un 40enne ferito.

A cura di Alessia Rabbai

Un morto e un ferito è il bilancio di un agguato consumato stamattina vicino ad un bar nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La vittima, uccisa a colpi d'arma da fuoco, è Pasquale D'Anna, trentaquattro anni, con diversi precedenti penali alle spalle, che per gli inquirenti sarebbe vicino a clan del quartiere di Pianura. Il ferito è un quarantenne, che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato all'ospedale San Paolo.

L'agguato vicino ad un bar frequentato da giovani

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 7 di questa mattina, domenica 2 marzo D'Anna e il quarantenne ferito si trovavano all'aterno di un bar, un luogo molto frequentato dai giovani, dove specialmente la domenica mattina si ritrovano per fare colazione, dopo aver trascorso la notte a ballare e prima di tornare a casa. Improvvisamente sono rimasti coinvolti in un agguato, i cui contorni sono ancora da delineare.

Ad avere la peggio è stato D'Anna: soccorso e trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo il suo arrivo, per le gravi ferite riportate provocate dai proiettili. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Al San Paolo è arrivato anche il quarantenne, rimasto ferito nell'agguato, che è stato sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso e verrà ascoltato dagli investigatori.

Indagano i carabinieri

Presenti sul luogo dell'agguato i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. I militari ascolteranno il quarantenne ferito, per raccogliere dettagli utili alle indagini e per cercare di risalire ai responsabili dell'agguato, che dopo averlo messo in atto sono scappati e al momento non sono stati ancora identificati. I carabinieri hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona, che passeranno al vaglio, per verificare se abbiano immortalato gli aggressori in fuga.