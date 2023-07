Agguato al Pallonetto, indagini al punto di svolta. Il Questore: “Sulla buona strada per risoluzione” Vicine alla risoluzione le indagini sull’agguato costato la vita a Pasquale Sesso, il 44enne ucciso al Pallonetto di Santa Lucia, nel centro di Napoli.

A cura di Nico Falco

Il questore di Napoli Maurizio Agricola

Potrebbero chiudersi a breve le indagini sull'omicidio di Pasquale Sesso, il 44enne pregiudicato ucciso intorno alla mezzanotte di ieri all'incrocio tra vico Solitaria e via Pallonetto di Santa Lucia: nella giornata di oggi sarebbero già stati individuati dei sospettati e non si esclude che un fermo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Questa mattina il nuovo Questore di Napoli, Maurizio Agricola, senza lasciar trapelare ulteriori elementi aveva detto che la Polizia è "sulla buona strada per la risoluzione".

Sesso, secondo le ricostruzioni, è stato affrontato dal killer mentre si trovava in scooter; otto almeno i colpi esplosi, tanti quanto i bossoli rinvenuti dalla Polizia di Stato a terra, ma un solo proiettile avrebbe raggiunto l'obiettivo e si sarebbe rivelato mortale; trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, è deceduto poco dopo. L'agguato, questa una delle tesi al vaglio degli investigatori, potrebbe inquadrarsi nel riassetto degli equilibri criminali al Pallonetto di Santa Lucia a seguito dei recenti arresti: dopo la disarticolazione del clan Elia, che in zona gestiva il sistema droga, e l'arresto di altri pregiudicati comunque legati a quel gruppo criminale, il vuoto potrebbe avere attirato le mire di altri malavitosi che, dediti ad altre attività come le rapine degli orologi di lusso, potrebbero avere cercato di mettere le mani sul più redditizio affare degli stupefacenti.

In zona inoltre si sarebbe riaccesa la tensione a seguito della scarcerazione per fine pena di Fausto Frizziero, ritenuto in passato reggente dell'omonimo clan, che dopo una lunga detenzione ha fatto ritorno nel suo quartiere.