Agguato al Pallonetto di Santa Lucia: Pasquale Sesso ucciso a colpi di pistola L’agguato in via Solitaria all’angolo con via Santa Lucia attorno a mezzanotte. L’uomo è deceduto all’Ospedale Pellegrini.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Agguato stanotte al Pallonetto di Santa Lucia. Pasquale Sesso, napoletano di 44anni, è stato ucciso a colpi di pistola da sicari. I killer sarebbero entrati in azione attorno alla mezzanotte di oggi, giovedì 6 luglio 2023. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, si trovava a bordo di uno scooter in via Solitaria, all’angolo con via Santa Lucia, quando sarebbe stato fatto bersaglio di vari colpi di arma da fuoco. Il 44enne, però, sarebbe stato colpito solo da un proiettile. La ferita, tuttavia, gli sarebbe stata fatale. Trasportato d'urgenza all'Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, nel cuore del centro storico di Napoli, l'uomo è morto per le ferite riportate. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Napoli.

Torna la paura a Santa Lucia

Nella zona del Pallonetto di Santa Lucia è di nuovo alta la tensione, dopo scarcerazione di Fausto Frizziero, dell'omonimo clan del Pallonetto, libero per fine pena. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Secondo le prime informazioni, raccolte dagli investigatori, Pasquale Sesso, sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo di uno scooter in via Solitaria all’angolo con via Santa Lucia. Al suo indirizzo, secondo le primissime informazioni, sarebbero stati esplosi vari colpi d’arma da fuoco, ma la vittima sarebbe stata colpita solo da uno. È stato trasportato al Pellegrini dove poi è deceduto.

Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Avviati i rilievi balistici del caso, mentre non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare i responsabili di quanto avvenuto.