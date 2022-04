Agguato a Caivano: due feriti a colpi di pistola, uno è grave Due persone sono state ferite a colpi d’arma da fuoco a Caivano (Napoli), una sarebbe grave; sul posto la Polizia di Stato, indagini in corso.

A cura di Nico Falco

Due persone sono state ferite a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di oggi, 7 aprile, a Caivano, nella provincia nord di Napoli. I due sono stati trasportati nell'ospedale di Frattamaggiore, uno dei due sarebbe in condizioni gravi ed è stato successivamente trasferito al Cardarelli di Napoli. Sul posto la Polizia di Stato, che sta cercando di ricostruire la dinamica del duplice ferimento. Al vaglio degli investigatori l'identità delle vittime, che avrebbero entrambe dei precedenti penali. Per il momento da chiarire le circostanze, non sono state diffuse le generalità.

Faida di camorra nella provincia nord di Napoli

Al vaglio degli inquirenti la possibilità che il ferimento possa essere in qualche modo collegato con la faida che è in corso nella provincia nord di Napoli e che vede contrapposte le fazioni Cristiano e Monfregolo del clan della 167 di Arzano, questi ultimi alleati dei Landolfo, articolazione del clan Moccia su Frattaminore. Il gruppo Landolfo, al quale apparterrebbero i 6 destinatari del fermo eseguito nei giorni scorsi, sarebbe entrato in contrasto anche col cartello criminale del Parco Verde di Caivano.