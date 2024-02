Agguato a Boscoreale, 29enne ucciso sotto casa nel Piano Napoli Omicidio nella notte a Boscoreale (Napoli): Davide Fiorucci ammazzato a colpi di pistola mentre rientrava nella sua abitazione. Indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Lo hanno aspettato sotto casa e appena lo hanno avuto a tiro hanno premuto il grilletto: almeno dieci colpi d'arma da fuoco, esplosi da distanza ravvicinata, per essere sicuri di non lasciargli scampo. È morto così Davide Fiorucci, 29enne di Boscoreale, ammazzato nella notte davanti alla sua abitazione nel rione "Piano Napoli". Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.

I militari dell'Arma sono intervenuti intorno alle 00.45 di oggi, 11 febbraio, a seguito di una segnalazione relativa all'esplosione di proiettili in strada. Arrivati in via Settetermini, all'altezza dell'isolato 8, hanno trovato a terra il corpo ormai senza vita di Fiorucci. Dinamica ancora da ricostruire nei dettagli, ma le risultanze investigative e le modalità dell'omicidio al momento suggeriscono che si sia trattato di un agguato in stile camorristico: il killer, o forse più di uno, lo avrebbe atteso davanti al palazzo, dove sapeva che sarebbe tornato, e gli ha sparato probabilmente cogliendolo di sorpresa.

Sul luogo dell'omicidio sono stati rinvenuti e repertati diversi bossoli calibro 9×21. Le indagini mirano a ricostruire le ultime ore del 29enne, le sue frequentazioni e il suo eventuale coinvolgimento nelle dinamiche criminali del "Piano Napoli". Il rione è stato di recente teatro di un blitz dei carabinieri: a fine gennaio sono finite in manette 6 persone, accusate di fare parte di un gruppo che, utilizzando anche le "stese" tra gli edifici residenziali, aveva cercato di controllare il mercato della droga e in particolare una piazza di spaccio situata in via Settetermini..