Travolta e uccisa sul kayak a Napoli, la sorella gemella ritira il diploma universitario

Martina Frazzica, sorella gemella di Cristina, travolta e uccisa mentre era a bordo di un kayak al largo di Posillipo, ha ritirato nella mattina di martedì il diploma universitario della sorella, ricercatrice all'Università Federico II di Napoli. Il diploma di Cristina Frazzica le è stato conferito nell'ambito di un progetto sulla "Produzione e caratterizzazione di vaccini basati su vettori adenovirali come immunoterapici antitumorali", al quale stava lavorando. La cerimonia si è tenuta nel Complesso universitario di Scampia della Federico II. Assieme a Martina c'erano i genitori ed il legale Domenico Mesiano, che con la sua società di consulenza sta seguendo la famiglia per fare piena luce sulla tragedia, le cui indagini proseguono già da tempo.

"Già da piccola mia sorella era interessata a questo tipo di studi, che l'hanno poi anche avvicinata al mare", ha spiegato Martina Frazzica durante la cerimonia di consegna del diploma, "lei è riuscita a unire queste due passioni e spero che anche nei prossimi anni, i ragazzi che hanno partecipato a questa edizione siano vogliosi di sperimentare, così come ha fatto lei. Allontanarsi da casa non è stato facile, ma Cristina è sempre stata una pioniera, aveva voglia di fare cose nuove, che potessero aiutare gli altri, e spero che sia riuscita a mostrarlo anche ai suo colleghi". "Un abbraccio forte, affettuoso, alla famiglia di Cristina presente oggi con noi, in particolare la sorella", ha invece aggiunto il Rettore Matteo Lorito, "che ha avuto la forza di partecipare alla discussione preparata dalla sorella e, in qualche modo, farci sentire e percepire la sua presenza".