Stese in strada per controllare la droga nel Piano Napoli, 6 arresti a Boscoreale Blitz all'alba nel "Piano Napoli" di Boscoreale: in manette 6 persone, accusate di sparatorie e agguati per il "conquistare" una piazza di spaccio.

A cura di Nico Falco

Il "Piano Napoli" di Boscoreale (Napoli), immagine di repertorio

I carabinieri hanno arrestato 6 persone a Boscoreale: avrebbero acquisito il controllo di una piazza di spaccio ricorrendo all'uso delle "stese", ovvero delle raffiche di proiettili esplose in strada tra gli edifici; la vicenda si inquadrerebbe nel sistema droga del "Piano Napoli", uno dei principali snodi del narcotraffico del Vesuviano e della provincia di Napoli.

Gli indagati sono stati raggiunti da una ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea; il provvedimento è stato notificato dai carabinieri della stazione di Boscoreale all'alba di oggi, 23 gennaio.

I 6 sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione armata, tentato omicidio, violenza privata, detenzione e porto illegale di armi; i reati sono aggravati dal metodo mafioso proprio per l'utilizzo delle armi e delle "stese" per controllare la piazza di spaccio di via Settetermini.