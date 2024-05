video suggerito

Aggressione omofoba a Salerno: "Preso a schiaffi e pugni senza motivo" Un giovane di Baronissi preso a schiaffi e pugni a Salerno, la denuncia di Arcigay: "Queste persone devono essere fermate, la nostra comunità si deve svegliare"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Preso a schiaffi e pugni in pieno centro a Salerno: un giovane originario di Baronissi sarebbe stato vittima questo pomeriggio di una aggressione omofoba. Lo ha spiegato Arcigay, che ha riportato anche la testimonianza del giovane, aggredito mentre era in bicicletta dopo essere stata in un bar, in una delle vie del centro di Salerno. "Questa persona mi si è parata davanti, mi ha afferrato per i capelli facendomi cadere", ha raccontato, "Mi ha preso a schiaffi e pugni e poi ha iniziato ad insultarmi con frasi molto volgari. Sono sconvolto e impaurito. Queste persone devono essere fermate, la nostra comunità si deve svegliare".

Anna Petta, candidata sindaco di Baronissi e già vicesindaco della cittadina salernitana, ha commentato: "La comunità di Baronissi è sconvolta nell’apprendere la notizia dell’aggressione al nostro concittadino, aggredito “fisicamente e con offese a sfondo omofobico” a Salerno, preso a schiaffi e pugni in pieno centro. Questo ennesimo episodio di violenza di genere", ha aggiunto Petta, "ci spinge ad insistere ancora di più sulle politiche di pari opportunità. Da anni si è insediata a Baronissi una commissione dedicata per sensibilizzare contro ogni forma di violenza, che sia verso le donne o verso la comunità Lgbtqia+, o di bullismo tra i giovani".

La candidata sindaco poi concluso che "in qualità di amministratore del Comune di Baronissi ho avuto il piacere di celebrare la sua unione civile, per cui la notizia di questo episodio così violento mi colpisce profondamente, come amica innanzitutto, oltre che come rappresentante delle istituzioni. A lui va tutta la solidarietà della mia coalizione e di tutte le persone che partecipano al progetto di una Baronissi sempre più inclusiva".