Aggrediscono un tassista e gli bucano una ruota: denunciati 3 ventenni di Quarto Tre ragazzi di 20 anni, tutti di Quarto Flegreo, denunciati per aver prima minacciato un tassista con un coltello, per poi bucargli una ruota prima di scappare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno aggredito un tassista con un coltello, poi gli hanno bucato una delle ruote e sono scappati. Il tutto senza un motivo apparente. Fortunatamente, i carabinieri sono riusciti ad identificarli, rintracciarli e quindi denunciarli: dovranno rispondere di minaccia aggravata, danneggiamento e porto di armi nei confronti del tassista. La vicenda è accaduta a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, mentre i protagonisti sono tre ventenni, tutti di Quarto Flegreo, in provincia di Napoli.

I tre si sarebbero avvicinati, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, al tassista all'esterno di una discoteca e, senza motivo, lo avrebbero prima minacciato con un coltello e poi, con la stessa arma, gli avrebbero forato uno degli pneumatici, prima di scappare: i carabinieri li hanno identificati, rintracciati e denunciati a piede libero per minaccia aggravata, danneggiamento e porto di armi. Indagini in corso per capire cosa possa aver portato i tre ad aggredire l'uomo all'esterno della discoteca di Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia. Tutti e tre i denunciati sono ragazzi di vent'anni provenienti da Quarto Flegreo.

Poco distante, un altro episodio per il quale sono dovuti intervenire i carabinieri: un uomo aveva denunciato una rapina, ma dagli accertamenti è emerso che non era accaduto nulla del genere. Messo alle strette, l'uomo ha ammesso di essersi inventato tutto per "giustificare" l'ammanco di 35 euro: è stato così denunciato per procurato allarme dai carabinieri. Fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza esterne alla discoteca, che hanno ripreso il tutto e svelato che non fosse avvenuta alcuna rapina.