Chiama i carabinieri: “Mi hanno rapinato di 35 euro”, ma non era vero. Denunciato Aveva denunciato ai carabinieri una rapina, ma i militari dell’Arma hanno scoperto che non fosse vero: l’uomo avrebbe smarrito da sé la somma di 35 euro. Denunciato per procurato allarme.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha chiamato il 112 spiegando di essere stato vittima di una rapina: ma i carabinieri hanno scoperto che in realtà si era inventato tutto, e lo hanno denunciato per procurato allarme. Protagonista della vicenda è un giovane napoletano, che si trovava all'esterno di una discoteca di Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia. Era stato lo stesso uomo a chiamare il 112 per denunciare di essere stato vittima di una rapina.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto la sua deposizione: ma dalla visione delle immagini di videosorveglianza hanno subito notato che qualcosa non quadrasse con quanto spiegato dalla vittima. Non tanto per la somma rubata, pari a 35 euro, ma perché dalle immagini registrate non hanno trovato alcun riscontro alla versione dell'uomo, ed anzi che non era avvenuta alcuna rapina. E così, di fronte all'evidenza, l'uomo ha confessato: nessuna rapina subita, ma semplicemente aveva smarrito la piccola quantità di denaro contante di cui aveva denunciato il furto. Alla fine però, la sua "bravata" gli è costata cara: l'uomo infatti dovrà rispondere di procurato allarme, reato per il quale è stato denunciato. Rischia l'arresto fino a sei mesi di carcere e una multa fino a 516 euro in caso di condanna.