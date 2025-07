Aggredisce ragazza, la spinge a terra e la trascina per le gambe in strada al centro di Capri

Ragazza aggredita a Capri, spinta a terra e trascinata per le gambe in strada da un uomo. La scena di violenza è stata ripresa in un video amatoriale e diffusa sui canali social del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato le immagini per denunciare l'accaduto. "Nella centralissima via Roma a Capri alle 5 di domenica mattina – scrive Borrelli – all'esterno di un bar all'altezza dello stazionamento dei taxi, una donna viene aggredita da un uomo che la spinge per terra e prova a metterle le mani al collo brandendo una bottiglia. Solo la minaccia di chiamare i carabinieri da parte di alcuni dei presenti fa desistere l'aggressore dal proseguire".

Violenza in strada a Capri, uomo identificato

All'aggressione hanno assistito diversi testimoni. Il video, come detto, è stato inviato poi a Borrelli che ha denunciato pubblicamente l'accaduto. L'aggressore, secondo quanto riportato da Borrelli, "è stato poi riconosciuto nella zona del porto ed è stato fermato e identificato dai carabinieri dell'isola". "Una violenza inaccettabile – ha commentato Borrelli – per la quale chiedo a tutti coloro che hanno assistito alla scena di fornire elementi utili alle forze dell'ordine per evitare che il bruto la faccia franca e possa, in futuro, compiere nuovi vergognosi atti del genere. La vittima non deve essere lasciata sola. Denunciare è sempre difficile in questi casi e proprio per questo bisogna far sentire tutta la solidarietà della comunità isolana. La violenza sulle donne è un male che va sconfitto con l'aiuto di tutti e non con l'indifferenza. Mi auguro che si raccolgano elementi utili per mettere l'aggressore nelle condizioni di non poter più nuocere a nessuno".

Ed è emergenza sicurezza a Capri, dove il 14 luglio scorso era avvenuto lo scippo di un orologio di lusso, un Richard Mille da oltre 200mila euro al politico britannico Ara Darzi, rappresentante della Camera dei Lord ed ex sottosegretario alla Sanità durante il governo di Gordon Brown.