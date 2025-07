Capri, video della rapina dell’orologio di lusso al lord inglese: pochi secondi per strapparglielo dal polso

La rapina dell’orologio Richard Mille da oltre 200mila subita dal lord inglese Ara Darzi a Capri è stata immortalata in un video dalle telecamere di videosorveglianza in strada.

Il momento in cui lord Ara Darzi viene scippato

Un'azione fulminea, della durata di pochi secondi, quella messa in campo dai ladri che, sull'isola di Capri, hanno scippato l'orologio Richard Mille da oltre 200mila euro al politico britannico Ara Darzi, rappresentante della Camera dei Lord ed ex sottosegretario alla Sanità durante il governo di Gordon Brown. La rapina è stata però immortalata dalle telecamere di videosorveglianza poste in strada, sul luogo della rapina, nella centralissima via Vittorio Emanuele, a pochi passi dall'iconica piazzetta di Capri.

Nel video si vedono i due malviventi temporeggiare mentre lord Darzi, 65 anni, gli passa accanto in compagnia di alcuni amici, con i quali si trovava in vacanza sull'isola azzurra. Bastano pochi secondi a uno di loro a entrare in azione: il rapinatore si avvicina da dietro ad Ara Darzi e gli strappa il prezioso orologio che porta al polso, prima che il politico britannico possa reagire; poi, così come era arrivato, il malvivente si dà alla fuga insieme al complice. Uno scippo perpetrato in un orario in cui le vie centrali dell'isola, che pullula di turisti, erano ancora abbastanza affollate.

Ara Darzi e l’orologio

Il sindaco di Capri: "Isola sicura, non accadeva da anni"

Sullo spiacevole episodio è intervenuto anche il sindaco di Capri, Paolo Falco, che ha dichiarato: L'isola resta sicura e accogliente e l'amministrazione e le forze dell'ordine prenderanno ogni altro provvedimento affinché non accadano più episodi del genere già per fortuna rarissimi. Il sindaco e l'amministrazione hanno testimoniato tutto il loro rammarico e la massima solidarietà alla vittima di questo inqualificabile atto di violenza".