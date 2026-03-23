Code e tensioni ai Centri per l’Impiego in Campania, bloccati da guasto informatico: “Attese di un’ora e gente in strada”

Lunghe code ai Centri per l'Impiego in Campania questa mattina, bloccati per oltre un'ora a causa di un guasto informatico, poi risolto. File agli sportelli e gente anche in strada, seduta per terra o sugli scalini, in attesa che le pratiche per assegno unico, tirocini e formazione lavoro potessero sbloccarsi. Tra disagi e proteste anche di chi si trovava presso gli uffici con i bambini piccoli. A denunciare il disservizio il sindacato Usb: "Il guasto ha coinvolto il sistema SIL nei Centri per l’Impiego della Regione Campania: servizi bloccati, lavoratori sotto pressione e rischi per la sicurezza".

Il sindacato Usb: "Guasti tecnici troppo frequenti"

Il sindacato USB denuncia i gravi disservizi verificatisi nella giornata odierna al sistema SIL utilizzato presso i Centri per l’Impiego della Regione Campania, che hanno causato il malfunzionamento dell’applicativo e il blocco delle attività rivolte all’utenza. Le continue interruzioni del sistema stanno compromettendo in maniera significativa l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, impedendo agli operatori di svolgere regolarmente il proprio lavoro e costringendo i cittadini a tornare presso le sedi nei giorni successivi. Una situazione che genera disagi diffusi e contribuisce ad aumentare ulteriormente il sovraffollamento delle agende dei CPI".

Bloccate le pratiche per assegno inclusione, formazione e Gol

"Il contesto – continua l'Usb – è già fortemente critico a causa dei numerosi adempimenti legati alle misure di Assegno di Inclusione, Supporto Formazione Lavoro e alle fasi finali del programma GOL, che gravano su strutture e personale già in evidente sofferenza. A ciò si aggiunge una condizione strutturale di sottorganico, che espone i lavoratori a carichi di lavoro insostenibili, con livelli crescenti di stress e affaticamento. Le segnalazioni di malfunzionamento del sistema SIL si susseguono ormai con cadenza quasi quotidiana. USB evidenzia inoltre un ulteriore e grave aspetto: il crescente rischio per la sicurezza degli operatori. La frustrazione e la disperazione degli utenti, costretti a subire continui rinvii e disservizi, stanno generando tensioni all’interno delle sedi dei Centri per l’Impiego, con potenziali situazioni di pericolo per il personale. Nonostante la gravità e la continuità delle criticità riscontrate, ad oggi non risultano interventi risolutivi concreti da parte della Dirigenza della Regione Campania. USB chiede un intervento urgente e risolutivo per ripristinare la piena funzionalità del sistema, garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure agli operatori e assicurare servizi efficienti ai cittadini".