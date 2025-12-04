Afragola, minorenne accoltella un ragazzo durante una lite: arrestato 8 mesi dopo per tentato omicidio

Si è chiuso dopo otto mesi di indagini il cerchio sul ferimento di un ragazzo di 19 anni, accoltellato ad Afragola, nella provincia di Napoli, lo scorso 24 aprile. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 dicembre, infatti, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un minorenne, destinatario di una ordinanza di collocamento in comunità. Il minore è stato arrestato al termine di una lunga attività investigativa coordinata dalla Procura per i Minorenni di Napoli e svolta dai carabinieri di Afragola: deve rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio.

Il minorenne ha accoltellato il 19enne al culmine di una lite

Come detto, l'episodio contestato al minorenne risale allo scorso 24 aprile. Stando a quanto ricostruito dalle indagini dei militari dell'Arma, che si sono avvalse della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e dell'escussione dei testimoni, tra il minorenne e il 19enne, in piazza Gianturco ad Afragola, sarebbe nata una lite per futili motivi, probabilmente legata a dissidi precedenti, al culmine della quale il più giovane dei due ha accoltellato all'addome l'altro ragazzo; il minore si è poi allontanato dal luogo della lite, facendo perdere le sue tracce. Grazie alle indagini, è stato possibile raccogliere indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, che hanno fatto scattare la misura cautelare.