Trasporto pubblico a Napoli

Aeroporto di Capodichino, torna la ZTC per le auto: sosta massima di 15 minuti o scatta la multa Ordinanza dell’Enac: dispositivo attivo dal 3 luglio prossimo. Multa da 87 euro fino a 344 euro per chi si attarda.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Aeroporto di Capodichino dal 3 luglio 2023 riparte la Zona a Traffico Controllato (ZTC). Si tratta dell'area per il "bacio al volo", che dà accesso allo scalo partenopeo dopo la rotatoria di viale Fulco Ruffo di Calabria e Viale Maddalena, protetta dalle telecamere che rilevano elettronicamente le targhe e il tempo impiegato per entrare e uscire dalla viabilità interna all’aeroporto.

Sosta per 15 minuti per salire e scendere dall'auto

Secondo il dispositivo di viabilità, all'interno di questa zona le auto potranno entrare e sostare al massimo per 15 minuti per consentire la salita e la discesa dei passeggeri diretti alle aree arrivi e partenze. Chi si attarda rischia la multa da 87 euro fino a 344 euro, come prevede il Codice della Strada.

La Ztc fu annunciata ad agosto dello scorso anno, ma sarà attivata concretamente dal mese prossimo, salvo imprevisti o proroghe, come prevede l'ordinanza 2 del 2023 della Direzione Aeroportuale Campania dell'Enac del 20 giugno sulla disciplina della circolazione stradale e l'attivazione della ZTC.

Il transito dei veicoli in entrata ed uscita dalla ZTC verrà rilevato e registrato da orologi digitali e telecamere presenti ai varchi e in tutti i parcheggi, sia in ingresso che in uscita. Gli occhi elettronici sono collegati direttamente alla centrale operativa della Polizia Locale (servizio gestione sanzioni amministrative) per procedere, in caso di superamento del limite di tempo consentito all’accertamento automatico delle violazioni amministrative.

Lametta (Assoturismo Confesercenti): "Bene l'attivazione della Ztc"

Per Gennaro Lametta, coordinatore regionale Assoturismo/Confesercenti e vicepresidente nazionale Federnoleggio/Confesercenti