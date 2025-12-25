Aeroporto di Capodichino, disagi la vigilia di Natale: scale mobili rotte e ascensore guasto

Due scale mobili rotte e ferme, una terza funzionante solo in discesa, un ascensore guasto. Disagi all'aeroporto di Napoli Capodichino ieri, 24 dicembre, la vigilia di Natale, con lo scalo partenopeo affollato da migliaia di turisti e viaggiatori fin dalle prime luci dell'alba. Nessuna delle scale mobili dell'androne centrale, dove ci sono i check-in delle partenze funzionava in salita. Due scale erano guaste, la terza attiva solo in discesa. Guasto anche uno dei tre ascensori. Con la conseguenza che i passeggeri con difficoltà deambulatorie e le famiglie con bimbi piccoli in passeggino sono stati costretti a riversarsi sugli unici due ascensori funzionanti.

Uno degli ascensori, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe spesso guasto, in quanto i passeggeri vi urterebbero spesso contro con i carrelli dei bagagli, non vedendolo perché di vetro, e danneggiandone le porte. I disservizi tecnici di ieri mattina, ad ogni modo, sarebbero rientrati nel corso della giornata. Si sarebbe trattato di blocchi momentanei per quanto riguarda le scale mobili. Anche se i disagi si sono verificati nel primo mattino, quando l'aeroporto è pieno, per i primi voli programmati all'alba.

"Due scale mobili rotte, molti disagi – commenta Cesare Foa, di Adv Unite, l'associazione dei tour operator e delle agenzie di viaggi – Il tutto in una giornata particolare come il 24 dicembre. Non vogliamo polemizzare con i gestori dello scalo. Qualche disavventura capita, uno degli impianti è in fase di ristrutturazione da un po' di tempo. L'importante è che la manutenzione sia costante e che si eviti il ripetersi di questi disagi. Soprattutto durante il periodo di Natale".