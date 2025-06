video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Aeroporto Capodichino, cancellati 28 voli e dirottati 18 a Salerno, Enav a Fanpage: "Ripristinato oggi" Guasto al radar all'aeroporto di Capodichino, continuano i disagi anche oggi. Enav a Fanpage.it: "Ripristinato oggi". Gesac: "Aperti anche di notte per alleviare disagi". Oggi 28 voli cancellati, 9 in arrivo e 9 in partenza dirottati a Salerno.

A cura di Pierluigi Frattasi

L'Aeroporto di Napoli Capodichino / Immagine di repertorio

Disagi per il secondo giorno consecutivo all'Aeroporto di Napoli Capodichino, dove, a causa di un guasto ad un radar, molti voli sono stati cancellati o dirottati sull'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano Costa d'Amalfi. Tanti disagi per i passeggeri in arrivo o in partenza da Napoli, mentre fioccano già le richieste di rimborso. All'esterno dello scalo partenopeo, che non è chiuso ma opera con voli ridotti, folla di passeggeri in attesa e lunghe code di auto ai parcheggi. "L’aeroporto non è mai stato chiuso – spiega Gesac, la società che gestisce l'Aeroporto di Napoli, a Fanpage.it – anzi, per smaltire le code è stato aperto anche la notte. C’è una limitazione della capacità che incide su arrivi e partenze". Al momento, oggi, martedì 10 giugno, si registrano 28 voli cancellati, e altri 18, 9 in arrivo e 9 in partenza, dirottati a Salerno. Gesac è in attesa da Enav delle indicazioni sui tempi di ripristino.

ENAV S.p.A. ha poi informato che il traffico aereo sull’aeroporto di Napoli Capodichino "è tornato pienamente operativo. Sono infatti terminati i lavori di sostituzione del componente meccanico in avaria del sistema radar deputato alla sorveglianza dell’area di avvicinamento dello scalo".

Enav a Fanpage.it: "Ripristinato"

Già da subito a Capodichino sono intervenuti i tecnici di Enav, l'Ente Nazionale Assistenza al Volo. Le squadre tecniche da ieri stanno lavorando per riparare il guasto. Cosa è accaduto? In breve, si è danneggiato il sistema meccanico che consente al radar di girare. Il radar, infatti, è un'antenna che ruota su sé stessa a 360 gradi h24. Senza questo dispositivo pienamente funzionante, la torre di controllo non è in grado di regolare il traffico aereo e quindi è impossibile per gli aerei decollare e atterrare sulla pista. Si è trattato, quindi, di un guasto meccanico. Nessun intervento esterno, insomma. Nessun tentativo di hackeraggio, che comunque non sarebbe possibile, secondo Enav, perché la rete è completamente chiusa e protetta.

Quando funzionerà a pieno ritmo l'Aeroporto di Napoli

La domanda che tutti i viaggiatori si stanno facendo in queste ore è quando ripartirà a pieno regime Capodichino. Fanpage.it lo ha chiesto ad Enav: "Non abbiamo al momento tempi certi sul ritorno alla normalità, stiamo sostituendo la componente che si è guastata. Siamo al lavoro. Ma non occorreranno più giorni, contiamo di ripristinare entro la giornata di oggi". Enav si scusa per i disagi. Per sopperire all'emergenza, come detto, alcuni voli sono stati cancellati, altri dirottati.