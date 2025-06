Napoli, forti ritardi aeroporto di Capodichino: radar guasto, caos parcheggi. Enav: “Ridotti i voli”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Caos all'Aeroporto di Capodichino questa mattina a Napoli, a causa di un problema tecnico ai radar. Molti voli sono in ritardo, offline anche il sito web ufficiale, mentre lunghe code di auto si registrano ai parcheggi esterni, a causa delle auto che si stanno incolonnando per i ritardi degli arrivi. A seguito dei disservizi registrati, si prevedono disagi per tutta la giornata di oggi, lunedì 9 giugno 2025.

I voli in arrivo e partenza da e per l'Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, specifica Gesac, la società che gestisce lo scalo partenopeo, "saranno soggetti a ritardi a causa di un problema tecnico occorso al Radar dello scalo, a seguito della manutenzione effettuata dall'Enav (Ente nazionale assistenza volo)".

Offline il sito dell'Aeroporto di Napoli

La pagina web del sito ufficiale dell'Aeroporto di Napoli Capodichino risulta non raggiungibile questa mattina. Non è escluso che la causa possa essere addebitata al gran numero dei tentativi di accesso da parte degli utenti che cercano informazioni sugli orari dei voli. Caos traffico, invece, all'esterno dello scalo partenopeo, dove ci sono lunghe code di auto in attesa dei passeggeri in arrivo.

Enav: "Guasto al radar di sorveglianza"

ENAV S.p.A., è prontamente intervenuta con i suoi tecnici per riparare il guasto, ed ha diffuso una nota, nella quale specifica che:

presso l’aeroporto di Napoli Capodichino, a seguito di un malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell’area di avvicinamento dello scalo, è stato temporaneamente ridotto il numero dei voli in arrivo. La decisione, adottata in via precauzionale, si è resa necessaria al fine di garantire i consueti e rigorosi standard di sicurezza operativa, da sempre principio cardine dei servizi del Gruppo ENAV. I tecnici sono immediatamente intervenuti identificando la causa del guasto. Le attività di ripristino sono in corso ma al momento non è possibile fornire una stima precisa dei tempi necessari per il completo ritorno alla normalità. Il Gruppo ENAV ha messo in campo tutte le risorse disponibili per assicurare un ritorno alla piena operatività nel più breve tempo possibile.

Il rebus sui lavori per rifare la pista

Resta il giallo, intanto, sulla chiusura dell'aeroporto ad inizio 2026 per 42 giorni, anticipata da Fanpage.it, per consentire i lavori di rifacimento della pista di volo. Gesac aveva annunciato la chiusura dello scalo dal 19 gennaio al 1 marzo 2026. Ma Enac ha frenato su quest'ipotesi, in quanto mancherebbe ancora il progetto esecutivo. Auspicando la possibilità di poter effettuare i lavori senza chiudere l'aeroporto.