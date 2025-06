Forti disagi all’aeroporto di Capodichino: ancora ritardi per il guasto al radar Disastro organizzativo all’aeroporto di Capodichino: centinaia di utenti infuriati a causa del guasto al radar dello scalo partenopeo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Una mappa radar col traffico aereo / foto repertorio

Centinaia di passeggeri infuriati, all'aeroporto di Napoli Capodichino (IATA: NAP, ICAO: LIRN) che non ha ancora risolto il grave problema al radar che sta compromettendo la sua operatività da lunedì 10 giugno. Le immagini degli utenti che attendono all'esterno dello scalo "Ugo Niutta" i bus per tornare in alberghi e case, visto che i loro voli sono stati annullati, mostrano chiaramente caos e sicuramente la scarsa organizzazione dell'aeroporto gestito dalla società Gesac guidata da Roberto Barbieri nel gestire situazioni del genere.

I dati sono eloquenti: ieri 84 cancellazioni registrate, oggi altri 14 voli soppressi – 7 in arrivo e 7 in partenza e collegamenti dalla Germania (Francoforte) in forte ritardo. Una serie di voli sono stati dirottati nello scalo "Costa d'Amalfi" a Pontecagnano, provincia di Salerno, sempre gestito da Gesac, dove peraltro il vero problema dell'utenza è accedere al trasporto pubblico, pressoché inesistente.

Perché il radar dell'aeroporto di Napoli è rotto?

Ma qual è il problema che sta generando così tanti disagi? Ieri Enav, l'Ente Nazionale Assistenza al Volo, riferiva di un «malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell’area di avvicinamento dello scalo». In pratica l'antenna radar non riesce a compiere una rotazione di 360 gradi e dunque non "vede" parte del traffico aereo. I tecnici lavorano alacremente per risolvere, ma per ora i problemi sono tutti dei passeggeri in partenza e in arrivo nel capoluogo della Campania.

Azioni legali contro i ritardi e le cancellazioni dei voli

Ieri l'avvocato Angelo Pisani, specializzato in cause risarcitorie, ha annunciato «un'azione legale risarcitoria senza precedenti». Motivo? La cancellazione del volo Easyjet con a bordo 180 persone che – dice Pisani «sono stati costretti a salire per errore organizzativo e rimasti letteralmente “imprigionati” a bordo di un velivolo fermo, senza altre spiegazioni né la dovuta assistenza, per ore ed ore, benché ai responsabili fossero già arrivate le notizie sui gravi ritardi dovuti a guasti radar a Capodichino».

La questione dei tassisti a Capodichino

Come se non bastasse, esplode il bubbone tassisti all'aeroporto di Napoli: ieri file saltate, autisti abusivi e liti davanti allo scalo di Capodichino. I tassisti di base, in un comunicato, a firma del presidente Ettore Pascarella, chiedono scusa agli utenti: «Esistono però realtà – che lavorano in sinergia con Gesac per garantire un servizio efficiente e rispettoso dell'utenza dello scalo aeroportuale cittadino perché le criticità penalizzano sia i lavoratori che i cittadini». Il prossimo 12 giugno riunione tra tassisti e società di gestione.