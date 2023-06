Adottato “Stradino” il cucciolo di cane abbandonato sulla strada Sorrentina e salvato dall’Anas Il cangolino era stato ritrovato nei pressi del viadotto ‘San Marco’, a Castellammare di Stabia il 31 maggio. Salvato dall’Anas, è stato adottato da un ragazzo di Portici.

A cura di Pierluigi Frattasi

È stato adottato "Stradino", il cagnolino abbandonato sulla Strada Statale 145 “Sorrentina” e salvato dal personale dell'Anas il 31 maggio scorso. Il cucciolo, che in questi giorni è stato accudito e coccolato dai dipendenti dell'Anas, era stato trovato nei pressi del viadotto ‘San Marco’, a Castellammare di Stabia. I sorveglianti e cantonieri di Anas che se ne sono presi cura in questi giorni lo hanno subito ribattezzato “Stradino”. Oggi ha finalmente trovato una casa e un tetto sotto cui dormire. Il cagnolino è stato adottato da Gerardo, un giovane di Portici, in provincia di Napoli.

Salvato dagli operai Anas a maggio

Il cagnolino era stato ritrovato dal cantoniere Marco Galgano, in servizio per la sorveglianza delle SS145 ed SS145/VAR, che ha scorto il piccolo animale che vagava lungo il ciglio della strada. Il cantoniere si è quindi avvicinato all’animale ed è riuscito a raccoglierlo dalla strada, per poi portarlo alla ASL di zona, al fine di verificare l’eventuale presenza di microchip. Una volta accertato che purtroppo l’animale ne era sprovvisto e che di conseguenza non era possibile risalire ad un eventuale proprietario, Galgano lo ha prima portato presso il Centro Anas di ‘Bikini’ e poi con sé, presso la propria abitazione privata, per sfamare l’animale e garantirgli un rifugio per la notte.

Curato e coccolato, ora ha una nuova casa

In questi giorni, il cagnolino era stato provvisoriamente accolto presso il Centro Anas di ‘Bikini’ di Vico Equense, dove il personale di Anas in servizio se ne è preso cura. Alla fine il passaparola è riuscito a trovare una nuova casa per il cucciolo. Una storia conclusasi con un bel lietofine.