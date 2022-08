Addio alla piccola Retaj, la bimba portata dall’Egitto a Napoli che lottava contro una malattia rara Non ce l’ha fatta la bimba che dalla nascita lottava contro una rara patologia. Grazie alla tenacia dei genitori era giunta dall’Egitto a Napoli per sottoporsi a cure, trovando tanta solidarietà e vicinanza.

Samer ha pubblicato la foto più dolorosa della sua vita. È in auto e dietro si vede il feretro della sua Retaj, la bimba di otto anni che nel 2017 aveva ricevuto una diagnosi devastante dopo tre anni di calvario e problemi di salute: malattia mitocontriale rara e degenerativa, incurabile. Retaj è morta il 9 agosto.

La sua storia è di quelle difficili da dimenticare una volta ascoltata: la piccola con la sua famiglia – papà Samer Khalifa e mamma Asmaa Ghourab, entrambi ristoratori – viveva in Egitto. Dal momento in cui si è palesato il primo problema di salute è stato tutto un lottare contro il tempo e contro l'incedere del male per cercare una cura; l'ipotesi era sottoporla a specifici trattamenti negli Stati Uniti per almeno tentare d'arginare i danni della patologia.

Dall'Egitto a Pisa per una diagnosi, la prima, poi a Napoli, dove dall'ospedale Santobono al Tigem di Ballabio si è cercato un modo per frenare il progressivo decadere di sistema nervoso, cuore, scheletro e muscoli causato da un male infame che colpisce i mitocondri e "toglie energia" alle cellule in tutto il corpo arrivando a impedire le funzioni vitali.

A Napoli la catena di solidarietà si è subito mossa, non è bastato il cuore dei napoletani né la tenacia di papà Samer che aveva creato un hashtag #ilmondodiretaj per informare sulle cure della figlia.

L'epilogo di questa storia è proprio nelle parole di questo giovane genitore, distrutto ma con la voglia e la forza di raccontare fino alla fine, dove e come si può arrivare con l'amore, per amore: