L’addio di Positano a Nonna Rosa, aveva appena compiuto 103 anni: “Va via un pezzo di storia” Lutto a Positano per la scomparsa di Nonna Rosalia Celentano. L’omaggio del sindaco Guida: “Va via un pezzo della nostra storia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Nonna Rosa con il sindaco di Positano, Giuseppe Guida (foto pubblicata su Fb da Giuseppe Guida)

Lutto a Positano per la scomparsa di Nonna Rosa, aveva compiuto da poco 103 anni. La nonnina, Rosalia Celentano, era conosciuta e amata da tutti in città, per la sua simpatia. Il sindaco del Comune della Costiera Amalfitana, Giuseppe Guida, le ha voluto dedicare un omaggio con un post sul suo profilo Facebook, dove ricorda l'incontro istituzionale avvenuto il 4 gennaio scorso per festeggiare il suo compleanno. In quell'occasione, il primo cittadino le aveva fatto dono anche di un fascio di fiori.

Il sindaco: "Va via un pezzo di storia"

"Oggi a 103 anni – scrive il sindaco Giuseppe Guida – va via un pezzo di storia della nostra Positano.Voglio ricordarti per la tua grande saggezza e semplicità, attaccamento alla vita sempre dedicata al lavoro e alla famiglia con infinita dignità.Considero un dono l’opportunità di averti incontrata e farò tesoro dei tuoi consigli che sempre hai voluto trasferirmi, ogni qual volta sono venuto per incontrarti. Riposa in pace nell’alto dei cieli, cara Nonna Rosa".

I funerali si terranno oggi, lunedì 16 gennaio 2023, alle ore 9,00, nella Chiesa di San Giacomo a Liparlati. Era nata il 4 gennaio 1920. Tre anni fa, prima dell'inizio della pandemia del Covid, che sarebbe scoppiata il mese successivo, l'allora sindaco Michele De Lucia, le fece visita, portandole in omaggio un fascio di tulipani. Nonna Rosa era una vera istituzione a Positano, città perla del Mediterraneo e della Costiera Amalfitana. In paese tutti la conoscevano e le volevano bene. Era la donna più anziana della cittadina costiera. Nel corso della sua lunga vita ha vissuto la trasformazione di Positano, diventata da città di pescatori a meta famosa nel mondo per il turismo.