Ad Acerra i funerali di Alessia morta a 5 anni, “una tragedia, siamo distrutti”: il dolore della città I funerali ad Acerra nella chiesa del Redentore oggi alle 12. Il sindaco Tito D’Errico: “Grande dolore e cordoglio per la scomparsa della piccola. Vicini alla famiglia”

A cura di Pierluigi Frattasi

La chiesa del Redentore di Acerra

Si terranno oggi a mezzogiorno nella Chiesa del Redentore ad Acerra i funerali della piccola Alessia, la bimba di 5 anni morta dopo essere caduta dal balcone di casa il 14 giugno scorso, per una tragica fatalità. L'incidente ha scosso tutta la comunità acerrana, distrutta dal dolore per la terribile e prematura perdita. Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia che sono arrivati in queste ore. Anche il sindaco di Acerra, Tito D'Errico, ha voluto esprimere un commosso ricordo per la piccola, con un post sul suo profilo Facebook: "Insieme all’amministrazione comunale ed a tutta la città – scrive il primo cittadino – esprimo con grande dolore il cordoglio per la scomparsa della piccola Alessia. Siamo vicini ai suoi familiari in un momento tragico che rattrista l’intera comunità acerrana. A loro porgo le più sentite condoglianze".

I funerali nella chiesa del Redentore

Le esequie della bambina si terranno oggi, alle ore 12,00, nella Parrocchia del Gesù Redentore in via Giovanni Paolo II ad Acerra, in provincia di Napoli. I funerali saranno in forma privata. E c'è l'invito a non diffondere le immagini della piccola e a chi voglia dare l'ultimo saluto a restare all'esterno della chiesa durante il rito funebre. L'incidente è avvenuto il 14 giugno scorso. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba stava giocando sul balcone, al terzo piano dell'edificio nel parco San Domenico, quando sarebbe caduta. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi con l'ambulanza del 118 e i carabinieri della locale stazione. Per la bambina, purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. È deceduta a causa delle ferite riportate.