Le spiagge tra Pozzuoli e Castel Volturno sono piene di rifiuti: oltre 10mila accendini raccolti in 5 anni

Questo il bilancio dell’inventario dei rifiuti raccolti, dal 2021 al maggio scorso, dall’Associazione Domizia sulle spiagge del litorale flegreo-domitio.

Un bilancio triste quello reso noto dall'Associazione Domizia, che deriva dall'operazione di pulizia delle spiagge del litorale flegreo-domitio, tra Pozzuoli e Castel Volturno, condotta negli ultimi 5 anni. Il bilancio, infatti, parla di una enorme quantità di rifiuti raccolti dall'associazione sulle spiagge del litorale. Il dato più triste e spaventoso riguarda gli accendini raccolti dal 2021 ad oggi, che sono stati conteggiati e catalogati per colore, lo scorso 23 maggio, con il supporto degli scout dell'Agesci Campania: sono stati 10.324. La stragrande maggioranza degli accendini è stata raccolta sulla spiaggia alla foce dei Regi Lagni, ma anche presso la foce del fiume Volturno e in prossimità del canale di Cuma.

Il fatto che gli accendini siano stati ritrovati principalmente nella zona dei Regi Lagni, interdetta alla balneazione, indica poi che i rifiuti non sono stati abbandonati direttamente in loco, ma sono stati smaltiti in modo irregolare e, attraverso caditoie cittadine e sistema fognario, sono arrivati sulle spiagge del litorale.

"In questa zona le attività delle ecomafie sono state quasi del tutto annullate da oltre un decennio grazie alle costanti azioni investigative e repressive di magistratura e forze di polizia. Ciononostante, l'ambiente resta sporco. In cinque anni abbiamo raccolto migliaiia di rifiuti in spiaggia, di ogni tipo, che si dovevano invece trovare in siti ecologici per la differenziata, oppure in inceneritori. Sicuramente non in mare e sull'arenile" ha dichiarato Vincenzo Ammaliato, presidente dell'Associazione Domizia. I rifiuti raccolti dall'associazione sono poi confluiti, a Castel Volturno, nel "Museo del Danno", progetto di sensibilizzazione sostenuto dalla Fondazione Mario Diana.