Accoltellato alla spalla e al fianco a Porta Capuana: 42enne ricoverato in ospedale

L’aggressione è avvenuta nella notte appena trascorsa: sulla vicenda indagano i carabinieri. Il 42enne è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate.

Notte di violenza, quella appena trascorsa, nella zona di Porta Capuana, nel cuore di Napoli, a due passi dalla Stazione Centrale: un uomo di 42 anni, cittadino originario del Kirghizistan, è stato accoltellato per cause che sono ancora in corso di accertamento. Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono affidate ai carabinieri della stazione di Borgoloreto: secondo i primi accertamenti, mentre si trovava nei pressi di un bar della zona di Porta Capuana, il 42enne sarebbe stato avvicinato, intorno all'una di questa notte, da un gruppo di persone e, improvvisamente, sarebbe stato colpito con un coltello nella zona sottoscapolare e al fianco destro.

Il 42enne si è presentato spontaneamente al vicino ospedale Annunziata; a causa delle ferite riportate, però, è stato trasferito all'ospedale Pellegrini per ricevere le cure del caso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso e stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e per individuare i responsabili.

La zona di Porta Capuana, di recente, è stata teatro di episodi di violenza. Lo scorso mese, alla fine di agosto, un uomo di 27 anni è stato accoltellato e ferito gravemente mentre si trovava in piazza San Francesco da Paola, mentre il mese precedente, a luglio, un altro 27enne è stato ucciso a coltellate non molto distante, in via Alessandro Poerio.