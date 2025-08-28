Napoli, 27enne accoltellato al torace a Porta Capuana: è grave, ricoverato in prognosi riservata

Il giovane, originario della Costa d’Avorio, è stato accoltellato nella serata di ieri in piazza San Francesco da Paola: il 27enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Pellegrini.

Sangue in centro a Napoli nella serata di ieri, mercoledì 27 agosto: un uomo di 27 anni, originario della Costa d'Avorio, è stato accoltellato al torace in piazza San Francesco da Paola, a Porta Capuana, non molto distante dalla Stazione Centrale. Soccorso, il 27enne è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini dove, a causa della gravità delle sue condizioni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Il giovane resta ricoverato in ospedale in prognosi riservata ma, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dei fatti sono intervenuti i carabinieri della stazione Borgoloreto, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire dinamica e motivazioni dell'aggressione e individuarne il responsabile.

Un mese fa un omicidio nella stessa zona

Soltanto all'inizio dello scorso mese di luglio, a pochi metri di distanza dal luogo dell'aggressione di ieri sera, precisamente in via Alessandro Poerio, un uomo di 27 anni originario del Marocco è stato ucciso a coltellate. Ferito al petto, il 27enne era stato trasportato all'ospedale del Mare, dove era deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferite riportate. Nell'arco di circa 24 ore dal delitto, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia della Polizia di Stato hanno individuato e arrestato il responsabile, un 29enne connazionale della vittima.