Accoltellato alla nuca e alla spalla, 36enne grave in provincia di Napoli

L’uomo è stato aggredito questa notte a Marigliano: è stato portato in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Notte di sangue, quella appena trascorsa, a Marigliano, dove un uomo di 36 anni è stato accoltellato per cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione – che, come detto, dovrà essere confermata – il 36enne, originario del Marocco, questa notte si trovava nella Villa Comunale di Marigliano quando, improvvisamente, sarebbe stato accoltellato alla nuca e alla spalla. L'uomo è stato dapprima portato alla Guardia Medica del posto, poi è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola; da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Castello di Cisterna, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.

Accoltellato a Napoli mentre cerca di sedare una lite

Soltanto pochi giorni fa, a Napoli, un ragazzo di 18 anni è stato vittima di un'aggressione, ferito con un'arma da taglio a Posillipo, quartiere collinare della città. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, che indaga sulla vicenda, sarebbe intervenuto per sedare una lite nella quale si è imbattuto mentre passeggiava in via Petrarca, venendo accoltellato a una mano e al fianco. Soccorso e portato all'ospedale Fatebenefratelli, fortunatamente il 18enne non ha riportato gravi ferite.

