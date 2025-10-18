napoli
Posillipo, cerca di metter pace fra due persone che litigano in strada e finisce accoltellato

Il fatto è avvenuto in via Petrarca. Per il ragazzo vittima dell’aggressione, un 18enne, ferite ad una mano e al fianco.
A cura di Redazione Napoli
Diciottenne accoltellato a Napoli, in zona via Petrarca a Posillipo e stavolta la storia potrebbe rientrare nell'antico adagio partenopeo del «chi spàrte» (ovvero chi divide i litiganti) «ha la peggio parte» (ovvero ne esce danneggiato più di tutti). La storia è stata ricostruita dalla Polizia di Stato che sta ancora indagando su quanto avvenuto stanotte.

In pratica, il diciottenne, napoletano – questo è il suo racconto  ed è al vaglio degli inquirenti punto per punto – era in strada appunto sulla panoramica via Petrarca, quando ha notato un gruppo di ragazzi che litigavano. Lì il giovane ha deciso di intervenire per paura che la lite degenerasse in qualcosa di peggio.  Si è frapposto fra i due ma a quel punto, è stato colpito a una mano e al fianco con un coltello. È stato ricoverato al vicino ospedale Fatebenefratelli con ferite di arma da taglio; i medici lo hanno curato e dimesso con 14 giorni di prognosi.

