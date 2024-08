video suggerito

Abbonamento gratuito studenti UnicoCampania, al via oggi le domande: i requisiti e come richiederlo A partire da oggi, venerdì 9 agosto, in Campania è possibile fare richiesta per l'abbonamento gratuito UnicoCampania per gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Parte oggi, venerdì 9 agosto, la possibilità per gli studenti della Campania di richiedere l'abbonamento gratuito UnicoCampania per i mezzi pubblici. La possibilità di richiedere l'abbonamento gratis è riservata agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni, iscritti all'anno accademico o scolastico 2024/2025 e che non abbiano un ISEE superiore a 35mila euro. Le domande potranno essere inoltrate sull'apposita piattaforma di UnicoCampania fino al 20 dicembre 2024: l'abbonamento avrà poi validità fino al 31 luglio 2025.

Chi può richiedere l’abbonamento gratuito: i requisiti

Come detto, gli studenti intenzionati ad accedere all'abbonamento gratuito UnicoCampania devono rispettare determinati requisiti. Ecco quali:

essere residenti in Campania e avere una età compresa tra 11 e 26 anni compiuti;

essere in possesso dell’attestato ISEE ordinario in corso di validità, privo di annotazioni, non superiore a € 35.000;

essere iscritti per l’anno 2024/2025 alle seguenti scuole:

– Scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori);

– Corsi IEFP regionali per l’assolvimento dell’obbligo formativo (per giovani dai 14 ai 18 anni);

– Corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori) (percorsi di specializzazione tecnica post diploma) o Università – (SOLO dopo aver regolarizzato la iscrizione) o Master universitari o corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

Come inviare la richiesta per l'abbonamento: i documenti necessari

Una volta stabilito di essere in possesso dei requisiti necessari per richiedere l'abbonamento gratuito riservato agli studenti, c'è bisogno di un'apposita documentazione da allegare alla domanda. Ecco quali:

Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (maggiorenne/tutore);

Certificazione ISEE ordinaria, in corso di validità, di valore non superiore a € 35.000; l’Isee deve essere privo di annotazioni;

Fotografia a colori in formato tessera.

Bisogna, inoltre, provvedere al pagamento di una quota, che varia a seconda del caso in cui si faccia la richiesta di abbonamento per la prima volta oppure in caso si tratti di un rinnovo.

In caso di prima emissione : è previsto il pagamento di 50 euro di cui:

– 10 euro quale contributo annuale per le spese di gestione pratica

– 40 euro a titolo di cauzione a garanzia della corretta applicazione della disciplina dell'agevolazione, secondo le relative prescrizioni e fatto salvo l'eventuale maggior danno

Fino a quando si può fare la domanda online

Il termine ultimo per inoltrare la domanda che, come detto in precedenza, deve essere compilata sull'apposita piattaforma, è quello del 20 dicembre 2024. Bisogna creare l'account sul portale di UnicoCampania, poi creare una tessere con i dati anagrafici e l'indirizzo mail, attendere l'approvazione della pratica e poi infine scaricare sui propri cellulari l'app di UnicoCampania e attivare da lì l'abbonamento.

Come funziona l'abbonamento gratuito per gli studenti

A questo punto, gli studenti potranno utilizzare l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico che, ripetiamo, ha validità fino al 31 luglio 2025. Ecco le caratteristiche dell'abbonamento:

valido sulle Aziende aderenti all’integrazione tariffaria e su tutte quelle che effettuano i servizi minimi di TPL di competenza della Regione Campania;

deve essere utilizzato esclusivamente con origine/destinazione dal Comune di residenza al Comune in cui ha sede l’Istituto/Università;

non è valido la domenica e nelle festività nazionali;

non è trasferibile ad altri soggetti;

può essere aziendale o integrato, a seconda che lo studente, per lo spostamento casa-studio, utilizzi i mezzi di una sola o più Aziende.