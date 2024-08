video suggerito

Abbonamento gratuito studenti UnicoCampania 2025, le domande dal 9 agosto La Regione Campania ha confermato la misura dell'abbonamento gratis per i trasporti per gli studenti; il titolo di viaggio sarà valido fino a luglio 2025.

A cura di Nico Falco

Confermato anche per il prossimo anno scolastico, 2024/2025, l'abbonamento gratuito ai mezzi di trasporto per gli studenti residenti in Campania di età compresa tra gli 11 e i 26 anni. Gli abbonamenti avranno validità fino al 31 luglio 2025 per la tratta dal Comune di residenza a quello in cui si trova l'Istituto o l'Università e soltanto nei giorni feriali; potrà essere aziendale o integrato, a seconda delle necessità dello studente nello spostamento da casa a scuola.

Trasporti gratis per studenti 2024/2025

Le candidature potranno essere presentate a partire da venerdì 9 agosto attraverso la piattaforma dedicata, sul sito web del Consorzio UnicoCampania. "La misura, voluta fortemente dal Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca – si legge in una nota – è attiva dal 2016 con incremento continuo dei richiedenti: dagli oltre 87.000 del primo anno si è passati ai circa 137.000 del 2024".

Servizio scuolabus potenziato in 100 Comuni

La Regione rende inoltre noto che sono oltre 100 i Comuni e le associazioni di Comuni beneficiari della misura "Attivazione e/o potenziamento del servizio Scuolabus in Campania". La misura, introdotta per "mitigare il disagio derivante dall'assenza o dalla lontananza delle istituzioni scolastiche dal proprio territorio", "va incontro alle esigenze delle famiglie: garantendo più sicurezza e più controllo nel tragitto casa-scuola; favorendo la riduzione dell'uso dell'auto propria e la mobilità sostenibile; migliorando la conciliazione dei tempi di vita/lavoro". Il bando inizialmente prevedeva lo stanziamento di 10 milioni di euro ma è stato integrato con ulteriori risorse visto l'alto numero di richieste. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata sul Burc. A settembre ci sarà la gara d'appalto per l'affidamento del servizio.