Trasporto pubblico a Napoli

A via Marina arrivano dossi, sensi unici e obblighi di precedenza dopo la morte della mamma investita Per frenare gli incidenti stradali in via Marina, una delle strade più pericolose di Napoli, il Comune installerà rallentatori di velocità acustici e con vibrazioni. Cambiano i sensi di marcia e le precedenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

L'incidente mortale in via Marina del 1 ottobre 2024 in cui ha perso la vita la mamma Valeria Vertaglio / Foto Fanpage.it

Contro gli incidenti stradali in via Marina, una delle strade più pericolose di Napoli, il Comune installerà rallentatori di velocità acustici e con vibrazioni. Cambiano anche i sensi di marcia e le precedenze in prossimità della rotatoria di via Brin, dove si sono registrati numerosi sinistri. Due mesi fa, in via Marina ha perso al vita la mamma 42enne Valeria Vertaglio, investita e uccisa sulla corsia preferenziale, mentre attraversava dopo aver accompagnato i due figli a scuola.

Una strage di pedoni, ma anche tanti incidenti stradali con scontri tra vetture, che hanno visti coinvolti auto, furgoni e moto nel corso di quest'anno. Via Marina è una strada pericolosa. In particolare per i pedoni in prossimità dell'Ospedale Loreto Mare e delle scuole. Da qui, la decisione del Comune di Napoli di cambiare tutta la viabilità. La Polizia Locale, Reparto Infortunistica Stradale, ha effettuato vari sopralluoghi nella zona a novembre, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni per individuare possibili interventi rivolti al miglioramento della sicurezza stradale in via Alessandro Volta, via Benedetto Brin, che sono due strade primarie, e in via Ponte della Maddalena, all'altezza della sede succursale dell'istituto scolastico Gennaro Capuozzo, che è, invece, una strada secondaria.

Il nuovo piano di viabilità in via Marina

All'esito dei sopralluoghi, il Comune di Napoli ha deciso di apportare significativi correttivi alla viabilità di via Marina, nell'incrocio pericoloso che si trova tra via Duca degli Abruzzi, via Alessandro Volta, via Brin, Corso Lucci e Sant'Erasmo. Saranno installati rallentatori della velocità ad effetto acustico e vibratorio in via Alessandro Volta, all’altezza del Parcheggio Brin, dove si trovano le strisce pedonali con il semaforo, all'incrocio con via Brin.

L'ordinanza comunale prevede, poi, una serie di modifiche di viabilità in via Benedetto Brin, nel tratto di strada lato piazza Duca degli Abruzzi, a pochi metri da dove si trova l'ex Mercato del Pesce:

1. il senso unico di circolazione dal piazzale del parcheggio verso via Ponte della Maddalena, ovvero fino all'altezza dell’Istituto scolastico Gennaro Capuozzo Succursale Sant'Erasmo;

2. l’obbligo, per i veicoli in uscita dal tratto di strada di cui al punto 1, di fermarsi e dare la precedenza a quelli circolanti in via Ponte della Maddalena, nell’atto d’immettersi in quest’ultima strada;

3. obbligo, per i veicoli in uscita dal tratto di strada di cui al punto 1, di svolta a sinistra in via Ponte della Maddalena in conseguenza al senso unico di circolazione di via Ponte della Maddalena.

Valeria Vertaglio, vittima di incidente stradale