A Posillipo rissa in spiaggia e traffico in tilt per auto sui marciapiedi, la denuncia di Borrelli Traffico in tilt per sosta selvaggia su via Posillipo, rissa con intervento dei carabinieri al Lido delle Monache: una domenica di “ordinaria follia” quella denunciata dal deputato Borrelli, che auspica: “Da domani si mettano in campo controlli serratissimi per fermare questi criminali che seminano il terrore sulle nostre spiagge”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Traffico in tilt a Posillipo dove a causa di automobili parcheggiate sui marciapiedi sono rimasti letteralmente bloccati sia gli automobilisti sia i turisti a bordo dei bus a due piani che attraversano la città. E non solo: al Lido delle Monache sono dovuti intervenire i carabinieri a causa di una rissa scoppiata tra i bagnanti. Lo denuncia il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi Sinistri, che sui social ha anche diffuso le immagini video di quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi, domenica 26 maggio.

"Assurdo che non si sia previsto quanto sta accadendo", ha commentato Borrelli, "via Posillipo completamente bloccata dalla sosta selvaggia, auto parcheggiato ovunque e autobus bloccati, costretti addirittura a cambiare strada. Queste non sono scene degne della nostra città". Borrelli ha poi auspicato: "Da domani si mettano in campo controlli serratissimi per fermare questi criminali che seminano il terrore sulle nostre spiagge. Sono gli stessi delinquenti che agiscono quotidianamente, e indisturbati, a Mergellina. La fanno da padrone pensando di restare impuniti. D’altronde", ha proseguito Borrelli, "senza i dovuti controlli è proprio questo quello che accade". Il deputato dell'AVS ha quindi aggiungo che "la stagione turistica è già cominciata e le nostre spiagge devono essere un luogo sicuro. Serve un presidio fisso di forze dell’ordine per garantire il rispetto delle regole sia sulle spiagge che sulle strade", ha concluso Borrelli. Appena poche ore prima, nel Centro Storico, una lite tra ragazzi si era conclusa con cinque feriti a coltellate e portati in ospedale: l'ennesimo episodio di violenza in città nell'ultimo periodo. Fortunatamente per tutti e cinque, uno dei quali un semplice passante che aveva provato a fare da paciere, le ferite non sono state particolarmente gravi.