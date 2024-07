Litigano sulla posizione dei lettini in spiaggia: rissa tra donne sul lido a Varcaturo La denuncia, con tanto di video della rissa, arriva dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Violenza cieca e immotivata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Scene di violenza, davanti a decine e decine di bagnanti, tra cui famiglie con bambini, quelle che si sono registrate su un lido a Varcaturo, fascia costiera del Giuglianese, in provincia di Napoli: una rissa tra donne è scoppiata proprio sul bagnasciuga. A denunciare quanto accaduto, con tanto di video sui social, è il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, unitamente al portavoce regionale di Europa Verde Rosario Visone.

Stando a quanto raccontato da una testimone, che ha inviato anche il video a Borrelli e Visone, due donne avrebbero preteso dai bagnini del lido che i loro lettini venissero posizionati proprio in riva al mare, in barba a chi era arrivato prima di loro e aveva trovato un posto migliore. Al diniego del personale, le due donne avrebbero fatto scattare la rissa, prendendosela prima con altre bagnanti e poi anche con il personale stesso.

"Siamo davanti a un vortice di violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune. Una rissa tra donne in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini. Per cosa? Un lettino in riva al mare. Abbiamo superato ogni immaginazione. Chi non è in grado di stare in mezzo agli altri, mettendo a rischio la sicurezza di tutti, deve essere rieducato, non può girare a piede libero seminando il terrore nelle nostre città. I cittadini per bene sono stanchi di subire i soprusi di questi soggetti che sanno esprimersi solo attraverso violenza e criminalità" il commento di Borrelli e Visone.

"Servono pene certe e nessuna attenuante – proseguono i due – perché chi pensa di poter fare ciò che vuole, seminando il panico su una spiaggia, non può restare impunito. Chiediamo che queste donne vengano individuate e assicurate al più presto alla giustizia".