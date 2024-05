Picchia la ex fidanzatina di 14 anni sulla spiaggia di Posillipo. L’aggressore ha 15 anni

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'area di Posillipo, Napoli

Un ragazzino di 15 anni è stato denunciato per lesioni e atti persecutori dopo aver picchiato la propria ex fidanzatina di 14 anni su una spiaggia di Posillipo: il 15enne è stato poi affidato ai genitori su decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Napoli. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, in uno dei lidi accanto lo storico Palazzo Donn'Anna, che in questi giorni di temperature estive vengono presi d'assalto dai cittadini che vogliono trascorrere qualche ora al mare nel fine settimana. L'aggressione sarebbe stata scaturita da motivi non meglio precisati ma legati alla pregressa relazione tra i due.

La 14enne è stata portata presso l'ospedale Fatebenefratelli di Posillipo, in via Manzoni, per le cure del caso: se la caverà con una prognosi di 30 giorni. Poco dopo, in compagnia della madre, ha sporto denuncia ai carabinieri stessi, raccontando altri episodi di molestie mai denunciati prima da parte dell'ex fidanzatino. La Procura per i Minori ha disposto l'affidamento del 15enne ai genitori: il giovane è stato denunciato per lesioni e atti persecutori.