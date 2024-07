video suggerito

Calcinacci cadono sui tavolini di un ristorante mentre la gente mangia: paura sul Lungomare di Napoli È accaduto nella serata di sabato: per fortuna, non si registrano feriti. La denuncia arriva dal deputato Francesco Borrelli: “Il degrado non può mettere a rischio l’incolumità dei cittadini”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Grande spavento, e per fortuna null'altro, nella serata di sabato 29 giugno sul Lungomare di Napoli: alcuni calcinacci, che si sono staccati dal balcone di un appartamento in via Partenope, sono caduti sui tavolini di un ristorante sottostante, proprio mentre alcuni clienti erano ancora intenti a consumare la propria cena. Tanti i video e le foto a testimonianza della tragedia sfiorata che sono comparsi sui social e che sono arrivati anche al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso proprio uno dei video su Facebook per denunciare l'accaduto.

"Si è sfiorata la tragedia, probabilmente a causa dell’incuria e della poca manutenzione. Al ristorante c’erano tante famiglie, come raccontato da alcuni testimoni, e i frammenti avrebbero potuto colpire un bambino. Il degrado non può mettere a rischio l’incolumità dei cittadini" ha detto il deputato, insieme a Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, consiglieri di Europa Verde della I Municipalità di Napoli (in cui rientra il Lungomare, ndr).

"È necessario obbligare i privati – concludono – alla messa in sicurezza degli edifici, soprattutto nei tratti che affacciano su strada pubblica e sulle attività commerciali, dove senza dubbio il pericolo è maggiore. Sono state già troppe le vittime di incidenti analoghi e dobbiamo fare in modo che tragedie simili non accadano più".