A Pianura un nuovo grande parco commerciale con ristoranti, parcheggi e aree giochi Piano per riqualificare l’area Circumflegrea realizzando un’area mercatale con 80 stand, 3 campi di padel, parcheggi e ristoranti.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Pianura potrebbe nascere un nuovo parco mercatale, con ristoranti, parcheggi, campi sportivi e aree giochi. Si tratta del progetto “Metro Line Five Park”, presentato al Comune di Napoli per riqualificare l'area compresa tra via Empedocle e strada provinciale Napoli, attualmente di proprietà di Eav srl, realizzando un’area mercatale con 80 stand e attrezzature sportive, svago e relax d’uso pubblico.

Il piano per riqualificare l'area Circumflegrea

L'Eav ha bandito una gara pubblica per selezionare soggetti a cui affidare l’area in concessione e il 20 maggio 2020 è risultata aggiudicataria la società Monticelli Group S.R.L. Attualmente nella zona si trova la copertura della galleria lineare della Circumflegrea, tratto La Trencia – Pianura, che è stata ricoperta in parte da terreno ed in parte da cemento armato. Copre una superficie di 5.660 metri quadrati reali, estendendosi con forma rettangolare per 315 metri lineari per una larghezza media di circa 17 metri e si presenta pavimentata in cemento. Il Progetto “Metro Line Five Park” nasce con la visione di un parco urbano lineare fruibile da parte di tutta la cittadinanza dove poter svolgere attività sportive, ludiche, ricreative e culturali.

Il progetto è stato recepito dalla delibera di giunta 269, discussa oggi in consiglio comunale e rinviata, su richiesta dell'assessora al Commercio Teresa Armato, per ulteriori approfondimenti. La delibera per approvarne la fattibilità prevedeva anche di delocalizzare l'area mercatale di via provinciale.

Cosa prevede il progetto del mercato a Pianura

Il progetto prevede la realizzazione di due parcheggi, uno sul versante strada provinciale per Napoli e l'altro sul versante via Empedocle. Due ristoranti bouvette con tavolini, campi di padel, percorso fitness, area relax e spazio arte e spettacolo, area bambini, un campo polivalente e un'area mercatale. L'area di parcheggio sarà dotata anche di posto auto per diversamente abili e parcheggio rosa dedicato ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza, nonché di stalli forniti di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il progetto prevede anche la realizzazione di 3 campi da padel e due blocchi spogliatoi. I campi da gioco, dalla forma rettangolare, di 11 metri per 21, chiusi completamente da solidi corpi alle estremità e parzialmente ai lati dove vi sarà accesso. Un percorso fitness sarà articolato su un’area con superficie pari a 360 metri quadrati che darà la possibilità agli utenti di svolgere esercizio fisico sia a corpo libero che mediante l’ausilio di attrezzature specifiche ubicate nell’area. Un’area relax e a spazi per arte e spettacolo.