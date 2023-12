Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli un milione di viaggiatori sulla Metro Linea 1: boom nella Festa dell’Immacolata I dati dell’Anm: “Un milione di viaggiatori sulla metropolitana Linea 1 in 10 giorni. Circa 400mila solo nel weekend della Festa dell’Immacolata. Valutiamo di potenziare le corse”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un milione di passeggeri sulle metropolitana Linea 1 di Napoli in 10 giorni. Il boom solo nel weekend del Ponte della Festa dell'Immacolata, dall'8 al 10 dicembre 2023, appena trascorso, con quasi 400mila viaggiatori che hanno utilizzato il metrò. Sono i dati diffusi dall'Anm, l'azienda della mobilità di proprietà del Comune di Napoli, che parla senza mezzi termini di un "dicembre da record per la Linea 1 della metropolitana". Numeri confortanti, se si pensa che ogni passaggio ai tornelli corrisponde ad un biglietto staccato, per circa 1,30 euro di incasso: questo, infatti, è l'importo per un ticket corsa singola.

Anm: "Dati positivi, valutiamo di potenziare il servizio"

Dati incoraggianti che spingono l'azienda verso la possibilità di estendere ancora ulteriormente gli orari serali. Venerdì e sabato, infatti, la metropolitana è stata aperta fino alle 2,00 di notte. L'intenzione del Comune è di proseguire su questa strada, estendendo i prolungamenti anche in altri giorni della settimana, quando l'orario di chiusura è attorno alle ore 23,00.

"Inizio di dicembre da record per la linea 1 della metropolitana – scrive l'Anm – In 10 giorni si sono registrati circa un milione di passeggeri. Nel solo weekend che va dall'8 al 10 dicembre sono stati circa 400.000 le persone che hanno utilizzato linea 1".

L'ingegnere Vincenzo Orazzo, Direttore delle linee metropolitane di ANM, commenta:

"È un dato soddisfacente. Abbiamo effettuato corse supplementari per rispondere alla domanda di servizio da parte di turisti e cittadini."

Mentre Francesco Favo, direttore generale di ANM, aggiunge:

"Siamo pronti a continuare un'offerta di servizio potenziata per far fronte alle enorme domanda di mobilità della città, che non è solo dei cittadini ma anche di tantissimi turisti".

Cosenza: "Arrivate le nuove emettitrici"

Ma le novità non finiscono qui. L'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'arrivo delle nuove emettitrici dei biglietti Anm:

Le ultime emettitrici nuove appena istallate. Con le quattro di Piazza Garibaldi il lavoro è terminato, disponibili in tutte le stazioni di Linea 1. Pagamento in contanti o con carta di credito. Oltre alla possibilità di usare il tap and go – con carta di credito o bancomat – in ogni stazione; comodissimo, è quello che uso io.