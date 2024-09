video suggerito

A Napoli tarallo di mozzarella con le mandorle nell'ex salumeria del tiktoker Donato: è "sfida" social La creazione della salumeria Ai Monti Lattari della Pignasecca: video e foto virali sul web. Era la bottega dove lavorava come banconista Donato De Caprio di "Con mollica o senza"

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli nasce il tarallo di mozzarella Dop, ripieno di mandorle. Si tratta dell'ultima creazione culinaria partenopea che sta spopolando in questi giorni sui social, dopo altre invenzioni come il pandoro di Natale di mozzarella o quello fatto con la pasta al forno. Il tarallo napoletano di sugna e pepe ("tarall' nzogna e pepe", in dialetto) è uno dei piatti tipici dello street food partenopeo. In questo caso la versione fatta con la mozzarella Dop è stata pubblicata sulla pagina social della salumeria “Ai Monti Lattari”, storica bottega della Pignasecca, presente da 40 anni nel cuore del centro di Napoli.

A Napoli nasce il tarallo di mozzarella di Bufala

La preparazione è fatta con mozzarella di bufala affumicata, con la caratteristica forma di ciambella con un ripieno di mandorle all'interno, simile, appunto, a quella del tarallo napoletano. Il post della salumeria è diventato in poco tempo virale, raccogliendo migliaia di like e moltissimi commenti.

Inevitabile, a questo punto, il confronto con un altro celebre salumiere influencer anche lui della Pignasecca – paragone richiamato peraltro in moltissimi commenti. Si tratta di Donato De Caprio, che proprio quando era dipendente di “Ai Monti Lattari” ha intrapreso la sua carriera di tiktoker. La sua frase “Con mollica o senza”, che accompagna i suoi video, è diventata poi il nome del suo locale, che sorge a pochi metri di distanza nella stessa Pignasecca, aperto in partnership con l'imprenditore bresciano Steven Basalari.

Nella stessa salumeria era banconista il tiktoker Donato

Anni fa, però, Donato era banconista proprio "Ai Monti Lattari", dove aveva iniziato a fare i primi video. I rapporti con i titolari, però, si ruppero, per motivi non chiari, ma sembra legati ai video su TikTok, che avrebbero allontanato la clientela tradizionale, si disse all'epoca. Da lì, seguì un periodo di disoccupazione, durante il quale De Caprio continuò a fare i video dei panini da casa durante il periodo della pandemia del Covid. Donato oggi è un imprenditore affermato. La sua salumeria ha riscosso un grande successo di pubblico, con file enormi di clienti che arrivano da tutto il mondo per assaggiare i suoi panini alla Pignasecca. E oggi è diventata una catena con sedi in varie città italiane.

Oggi, anche "Ai Monti Lattari" riscuote un grande successo di pubblico sui social, anche se i numeri non sono ancora quelli di Donato. La salumeria, nata nel 1984, quarant'anni fa, offre da sempre prodotti di altissima qualità ai suoi clienti. La “sfida” a distanza sui social, insomma, è aperta. Una "sfida" solo virtuale, è bene ribadirlo, perché il mercato, come il web, è grande per tutti. Nella stessa strada della Pignasecca, uno dei mercati più famosi di Napoli, convivono tante botteghe di altissima qualità, ben note agli intenditori napoletani, ma che l'uso dei social è riuscito anche ad internazionalizzare.