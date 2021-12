A Napoli spopola il Pandoro di Natale con pasta al forno, provola e melanzane Quest’anno a Napoli spopola il Pandoro con la pasta al forno: idea di una rosticceria dell’Arenella. Negli anni passati il celebre dolce veneziano simbolo del Natale fu ricreato anche con la mozzarella di bufala campana Dop.

A cura di Ciro Pellegrino

Il Pandoro di pasta al forno napoletana

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Città che vai, Natale che trovi. Ormai ognuno ha il suo modo di affrontare le cosiddette "feste comandate" e nel corso degli anni anche usanze consolidate e storiche sono mutate, sulla base delle mode o delle idee. E accade così che un pandoro, tipico dolce veronese che viene consumato soprattutto durante le festività natalizie fatto di pasta dolce, vaniglia e zucchero a velo, si trasformi in tutt'altro. La forma è sempre la stessa, ma già l'aspetto è ben diverso: dal colore dorato sfumato col bianco dello zucchero si passa ad un potente rosso fuoco pomodoro con venature di nero melanzana. Ecco svelato perché: il Pandoro veneto è diventato ‘O pandorello napoletano.

Potenza della fantasia di una rosticceria napoletana, "La Padella" di piazza Arenella, che per le feste natalizie ha voluto rivisitare la forma del dolce invernale ma dandogli ben altri ingredienti: all'interno del Pandorello c'è pasta al forno con pomodoro, provola e melanzane. La foto pubblicata sui social ha ovviamente scatenato ironie, commenti e giudizi (quasi tutti positivi).

Il ripieno del "Pandorello"

Non è la prima volta che un Pandoro prende altre strade e diventa una leccornia salata. Qualche anno fa toccò alla mozzarella di bufala campana Dop prendere il posto del dolce veneziano. Per il Pandoro fatto di mozzarella galeotta fu la foto in un ristorante di Ercolano, nella provincia di Napoli, diventata virale. E alcuni caseifici del Napoletano e uno del Casertano (precisamente di Mondragone) hanno iniziato a produrlo. Potenza del packaging come strumento di marketing.