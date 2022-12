A Napoli si gira la serie Sky su Mussolini con Luca Marinelli: riprese sul Lungomare Il Lungomare di via Partenope set cinematografico per M. il figlio del secolo, la serie su Benito Mussolini interpretato da Luca Marinelli, tratta dal libro di Antonio Scurati.

Il Lungomare di via Partenope si trasforma in set cinematografico per "M. Il figlio del secolo", la serie di Sky Original su Benito Mussolini, interpretato dall'attore Luca Marinelli, prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé. La serie è un esclusiva Sky e, per lo streaming, Now. La serie tv, che sarà composta da 8 episodi, è tratta dal romanzo bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019.

Riprese dal 5 al 7 dicembre su via Partenope

Via Partenope e piazza Vittoria sono tra le location scelte a Napoli per girare la serie. Le riprese sono previste da domani, lunedì 5 dicembre 2022, fino a mercoledì 7 dicembre. Per consentirne lo svolgimento il Comune di Napoli ha istituito un particolare dispositivo di traffico, che prevede, in particolare, di sospendere:

dalle ore 07:00 del 05/12/2022 alle ore 12:00 del 07/12/2022, il percorso di mobilità ciclabile in via Partenope, tratto prospiciente piazza Vittoria (cd banchina di Santa Lucia); dalle ore 08:00 del 05/12/2022 alle ore 24:00 del 06/12/2022, numero 15 stalli riservati al parcheggio dei motocicli in piazza Vittoria fronte civ. 10. Si allega Ordinanza.

La maggior parte delle riprese dovrebbe avvenire a Cinecittà. La serie, come il libro "M. il figlio del secolo", si ripropone di raccontare il periodo storico del Fascismo in Italia, partendo dalla figura di Benito Mussolini, delineando le vari fasi della sua ascesa al potere. Il regista è Joe Wright, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Davide Serino e Stefano Bises autore di titoli seriali di successo come Gomorra, Zero Zero Zero e The New Pope.