Il latte materno aiuta a prevenire le allergie nei più piccoli: è questo il suo "segreto", scoperto grazie a uno studio del Ceinge-Biotecnologie avanzate dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Salerno, del Cnr e dell’Ospedale Evangelico Villa Betania. Il centro dell'università partenopea ha analizzato a campione 100 madri campane nei primi mesi di allattamento, alle quali è stato chiesto di donare un campione di latte, individuando in esso un composto in grado di esercitare un'azione protettiva nei confronti delle allergie nei bambini. "Si chiama butirrato. Si tratta di un piccolo acido grasso a catena corta, molto preservato nelle specie viventi, in grado di regolare efficacemente tutti i principali meccanismi di difesa nei riguardi della comparsa delle patologie allergiche nei più piccoli" ha spiegato il dottor Roberto Berni Canani, direttore del Laboratorio di Immunonutrizione del Ceinge e del Programma di Allergologia Pediatrica del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

in foto: Da sinistra, Lorella Paparo, Roberto Berni Canani e Cristina Bruno

La Dieta Mediterranea fondamentale per il latte materno

Lo studio, pubblicato sulla rivista Allergy, organo ufficiale dell'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica, ha evidenziato anche come il latte materno e i livelli di butirrato in essi contenuto, siano influenzati dalla dieta della madre. "Più la madre segue una dieta sana ricca di fibre e aderente alla Dieta Mediterranea, più elevati sono i livelli di butirrato nel latte materno – ha detto ancora Berni Canani -. L'efficacia del latte materno – chiarisce l’esperto – si basa sul contenuto di composti immunoregolatori in esso contenuti, come il butirrato. Aumentare la concentrazione di tale composto nel latte materno, modulando la dieta materna (favorendo, ad esempio, il consumo di cibi ricchi di fibre vegetali), potrebbe essere una strategia efficace per amplificare il ruolo protettivo del latte materno contro la comparsa di patologie allergiche".