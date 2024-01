A Napoli più semafori e più luci in strada: in Prefettura il piano per ridurre gli incidenti stradali Si è tenuta ieri, negli uffici della Prefettura di Napoli, una riunione per varare un pacchetto di misure volte a ridurre gli incidenti stradali in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Troppi incidenti stradali a Napoli, soprattutto quelli gravi, e così nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 gennaio, negli uffici della Prefettura in piazza del Plebiscito si è tenuta una riunione per varare un pacchetto di misure – già proposte dal Comune di Napoli – volte proprio a ridurre gli incidenti stradali gravi. L'incontro è stato convocato dal prefetto Michele di Bari in seguito all'incidente occorso lo scorso 23 gennaio in corso Garibaldi, dove un ragazzo di 21 anni è stato investito da un'automobile, finendo in ospedale a lottare tra la vita e la morte.

Le misure proposte dall'amministrazione comunale partenopea e ora al vaglio della Prefettura prevederebbero una riprogrammazione della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, nonché il potenziamento degli impianti dei semafori e dell'illuminazione stradale in tutta la città.

Le 25 strade più pericolose a Napoli

Proprio la Prefettura e la Polizia Municipale di Napoli, nei giorni scorsi, hanno redatto una lista delle 25 strade più pericolose della città, basandosi sul numero di incidente verificatisi nel 2023. Ecco quali sono:

1. Corso Giuseppe Garibaldi

2. Corso Umberto I

3. Corso Vittorio Emanuele

4. Via Foria

5. Corso S. Giovanni

6. Via Montagna Spaccata

7. Via Galileo Ferraris

8. Via Riviera di Chiaia

9. Via Alessandro Manzoni

10. Via Miano

11. Via Francesco Caracciolo

12. Via Nuova Marina

13. Via Emanuele Gianturco

14. Via Toledo

15. Piazza Giuseppe Garibaldi

16. Via Repubbliche Marinare

17. Via Salvator Rosa

18. Viale della Villa Romana

19. Viale Colli Aminei

20. Via J.F. Kennedy

21. Corso Secondigliano

22. Via Argine

23. Via Dell'Epomeo

24. Calata Capodichino

25. Via Diocleziano