Studente di 21 anni investito sulle strisce a Napoli, in coma: operato d’urgenza all’Ospedale del Mare Violento incidente stradale a Corso Garibaldi. Studente universitario di Piedimonte Matese operato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Studente universitario di 21 anni investito da un'auto a Napoli mentre attraversa sulle strisce. Il ragazzo viene sbalzato contro le auto in sosta. Ferito gravemente è in coma, operato urgentemente all'Ospedale del Mare, dove è stato trasportato in codice rosso ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il giovane è uno studente universitario fuorisede originario di Piedimonte Matese, a Napoli per studio.

L'incidente stradale è avvenuto ieri sera, martedì 23 gennaio 2024, attorno alle ore 23,00, in Corso Garibaldi all'altezza del civico 286. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto la Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Jocelito Orlando.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato centrato da una auto Peugeot 208, condotta da un 19enne, che percorreva Corso Garibaldi in direzione Piazza Carlo III. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Cairoli, altezza civico 286.

Qui, l'auto avrebbe investito il ragazzo di 21anni che attraversava sulle strisce pedonali. Dopo l'investimento la Peugeot, ha finito la corsa schiantandosi contro le auto in sosta sulla parte opposta della carreggiata. Il ragazzo investito è stato sbalzato contro un'altra auto in sosta.

Sottoposto alle cure mediche presso Ospedale del Mare dove, giunto in coma, è stato sottoposto a delicato intervento chirurgico in codice rosso. I veicoli sono stati sequestrati. Mentre il 19enne alla guida è stato sottoposto ad accertamenti urgenti finalizzati alla verifica dell'eventuale assunzione di sostanza alcoliche e tossicologiche. Gli è stata ritirata la patente.