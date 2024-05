video suggerito

Ragazzina di 14 anni investita davanti alle Poste di Caserta finisce in ospedale Ritirata e sospesa la patente al conducente dello scooter. Multa da 4mila euro. L'incidente stradale in Corso Giannone.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ragazzina di 14 anni investita davanti all'ufficio delle Poste a Caserta. La giovane stava attraversando la strada, in Corso Giannone, quando è stata investita da uno scooter che sopraggiungeva, con alla guida un uomo di 42 anni. L'impatto è stato molto violento. La ragazza è caduta provocandosi varie ferite. Soccorsa dall'ambulanza del 118, è stata trasportata in ospedale dove è stata refertata con 5 giorni di prognosi. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Caserta, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che stanno indagando su quanto accaduto. Sono al vaglio le immagini di videosorveglianza delle telecamere di sicurezza dell'ufficio postale.

L'incidente stradale lunedì in Corso Giannone

L'incidente stradale è avvenuto lunedì mattina, 13 maggio 2024, attorno alle ore 14,00, in prossimità dell’ufficio postale di Corso Giannone. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della Polizia Locale. Al conducente del motociclo è stata ritirata e sospesa la patente di guida per otto mesi, elevata una sanzione di 4.084 euro. È stato anche sanzionato il proprietario del motociclo per incauto affidamento e gli è stata elevata una sanzione da 1.592 euro. La ragazza, refertata presso la struttura ospedaliera, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni. Per fortuna sta bene e non ha subito lesioni gravi.

La Polizia Locale continuerà a vigilare per rafforzare la sicurezza delle strade della città di Caserta. In particolare nelle fasce orarie di punta, all'ingresso e all'uscita delle scuole, dove ci sono molti ragazzi a piedi in strada e c'è di solito più traffico, a causa della presenza delle auto dei genitori.